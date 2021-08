Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Unfall mit leichtverletzter Person

Böhl-Iggelheim (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 15:00 Uhr ereignete sich an der Einmündung Am Schwarzweiher / L 528 ein Verkehrsunfall, als ein 71-jähriger Mann nach links auf die Landdesstraße abbiegen wollte, dabei aber den von links kommenden Pkw übersah. Durch die Kollision verletzte sich der 71-jährige Fahrer des anderen Pkw leicht am Handgelenk. Der Gesamtschaden wird auf etwa 27.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

