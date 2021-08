Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Wohnhaus

Otterstadt (ots)

In ein Wohnhaus in der Weidenstraße eingebrochen worden ist vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen:

Wer hat im Zeitraum von 09.08.2021 bis 10.08.2021 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Weidenstraße in Otterstadt beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) entgegen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell