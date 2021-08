Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfallflucht durch Radfahrer

Limburgerhof (ots)

In dem Zeitraum von Montag, den 02.08. (10:00 Uhr), bis Samstag, den 07.08. (10:00 Uhr), fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer in der Speyerer Straße auf ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug auf. An dem geparkten VW-Polo entstand im Frontbereich ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell