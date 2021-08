Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Dreister Diebstahl aus Pkw

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10:00 Uhr stahl eine männliche Person in Anwesenheit der Besitzerin eine Handtasche aus einem in der Ludwigstraße parkendem Fahrzeug. Diese kümmerte sich gerade um ihren Sohn auf der Rückbank, als der Mann durch die offenstehende Beifahrertür nach der auf dem Beifahrersitz liegenden Handtasche griff, sie an sich nahm und sofort flüchtete. Eine Ortung des Handys durch den Ehemann der Frau brachte zumindest dieses wieder zurück, da es tatsächlich allein in einem Vorgarten liegend aufgefunden werden konnte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, circa 170 bis 175 cm groß und von südländischer Erscheinung. Er war dunkel gekleidet und trug eine blaue Mütze. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

