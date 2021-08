Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Geschwindigkeitskontrolle

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 11.08.2021, in der Zeit von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr, führten Streifenteams der hiesigen Inspektion in der Frankenthaler Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Hierbei wurden 63 Fahrzeuge gemessen, wobei 9 Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Bei erlaubten 30 km/h war der höchst gemessene Wert 56 km/h. Des Weiteren wurden 3 Fahrradfahrer wegen fehlender Beleuchtung und ein Pkw-Fahrer verwarnt, weil er nicht angegurtet war.

