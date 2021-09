Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen 7:30 Uhr und 8:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Lutherstraße geparkten PKW der Marke Ford. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro an dem Ford. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schorndorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07181 204-0.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Sportgeländes in der Albertviller Straße geparkten Toyota AV4. Dabei entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro an dem Toyota. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Winnenden bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07195 694-0.

