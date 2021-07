Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Taschendieb bestiehlt 49-Jährige ++ Fahranfänger alkoholisiert ++ Radfahrerin schwer verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Taschendieb bestiehlt 49-Jährige

Hambergen. In einem Verbrauchermarkt an der Hauptstraße hat am vergangenen Freitag ein unbekannter Täter eine 49-jährige Kundin bestohlen. Der oder die Unbekannte entwendete die Geldbörse aus der Handtasche der Frau, die im Einkaufswagen lag. Somit sind nun Bargeld, Ausweis- und Fahrzeugpapiere, Führerschein, Kreditkarten und weitere Papiere abhandengekommen. Die Polizei rät dazu, Wertgegenstände stets in verschlossenen Innentaschen eng am Körper zu tragen.

Fahranfänger alkoholisiert

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht auf Montag zogen Beamten der Polizei Osterholz einen betrunkenen Fahranfänger aus dem Verkehr. Der junge Mann wurde kurz nach Mitternacht auf der Sandbeckstraße gestoppt und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige mit über 2 Promille erheblich alkoholisiert war. Die Polizei ließ daraufhin eine Blutentnahme durchführen, außerdem wurde der Führerschein des Fahrers sichergestellt. Der 22-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Radfahrerin schwer verletzt

Lilienthal. Bei einem Verkehrsunfall auf der Worphauser Landstraße wurde am Sonntagnachmittag eine 57-jährige Radfahrerin verletzt. Ein 71-jähriger Autofahrer bog von der Lüninghauser Straße nach rechts in die Worphauser Landstraße ein, dabei missachtete er die Vorfahrt der Rennradfahrerin, die auf dem Radweg von rechts herannahte. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau leichte Verletzungen. Gegen den Autofahrer leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

