Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Korrektur der Pressemeldung der PI Verden/Osterholz von Samstag den 17.07.2021

Landkreis Osterholz (ots)

HINWEIS: Korrektur der Unfallörtlichkeit. Der folgende Unfall ereignete sich in Grasberg, nicht in Grasdorf.

Grasberg. Am Freitagabend wurde ein 90-jähriger BMW-Fahrer in Grasberg bei einem Zusammenstoß schwer und seine 86-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Der 90-Jährige befuhr die Grasdorfer Straße und übersah beim Abbiegen in die Meinershauser Straße einen 40-jährigen, vorfahrtberechtigten VW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurden die Insassen des BMW schwer verletzt. Der 40-Jährige blieb bis auf einen Schock unverletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 3000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell