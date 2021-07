Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sachbeschädigung an Lernhaus ++ 75-Jähriger nach Unfall schwer verletzt ++

Landkreis Osterholz (ots)

Sachbeschädigung an Lernhaus

Osterholz-Scharmbeck. Unbekannte Täter beschädigten eine Fensterscheibe des Lernhauses in der Straße "Am Barkhof" und flüchteten anschließend. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise auf die Verursacher. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter 04791/3070 bei der Polizei Osterholz.

75-Jähriger nach Unfall schwer verletzt

Worpswede. Ein 75-jähriger Fahrer eines Hyundai verletzte sich am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Teufelsmoorstraße schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war zuvor in Richtung Worpswede unterwegs, als er aus unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum im Seitenraum prallte. Die Polizei Worpswede hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell