Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn - 31-jähriger Radfahrer leicht verletzt

Bockhorn (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung B437/Vareler Straße. Eine 32-Jährige aus Bockhorn missachtete mit ihrem PKW die Vorfahrt eines von links kommenden bevorrechtigten Radfahrers. Der 31-jährige Radfahrer aus Varel wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

