Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag den 17.07.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Verden. Am Freitagmittag kam es in der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 60-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem Skoda vom Parkplatz des dortigen REWEs auf die Bremer Straße einzubiegen und übersah dabei einen 39-jährigen Fahrradfahrer, welcher auf dem Radweg fuhr. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Armsen. Am Freitagnachmittag kam es im Ortseingang von Armsen zu einem Verkehrsunfall, welcher sich direkt vor den Augen der Polizeibeamten ereignete. Die 79-jährige Fahrzeugführerin kam mit ihrem Toyota aus Richtung Luttum und überfuhr aus bislang unbekannten Gründen die Verkehrsinsel am Ortseingang von Armsen. Nach wenigen hundert Metern kam die Fahrzeugführerin unverletzt, jedoch mit einem leichten Schock zum Stehen. Die Beschilderung auf der Verkehrsinsel wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Am PKW entstand ein verhältnismäßig geringer Sachschaden. Der Schaden wird auf etwa 5000EUR geschätzt. Ein Streifenwagen fuhr während des Unfallgeschehens direkt hinter der 79-Jährigen und war somit sofort zur Stelle.

Achim. Am Freitag, in der Zeit von 16:00 Uhr und 16:22 Uhr, kam es an der Verdener Straße in Achim zu einer Verkehrsunfallflucht, bei welcher ein dort geparkter PKW VW Golf Plus nicht unerheblich beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000EUR geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim, Tel.: 04202 9960 zu melden.

Oyten - A1. Am frühen Freitagnachmittag kam es auf der A1 zu einem Auffahrunfall. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines Hondas befuhr die A1 in Fahrtrichtung Bremen und musste verkehrsbedingt bremsen. Der ihm nachfolgende 19-jährige Fahrzeugführer eines Ford bemerkte dieses zu spät und fuhr auf den Honda auf. Durch den Anstoß touchierte der Honda anschließend die Mittelschutzplanke. Der 23-jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 13.000EUR geschätzt.

Langwedel - A27. Am frühen Freitagnachmittag befuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer eines Volvos mit Anhänger die A27 in Richtung Walsrode. In Höhe Langwedel wurde er von einem PKW überholt. Der Überholende scherte kurz vor dem Volvo ein und zwang den 43-jährigen so zum Bremsen. Dadurch geriet der Anhänger ins Schleudern, touchierte die rechte Leitplanke und kippte auf die Fahrbahn. Die A27 wurde zur Bergung halbseitig gesperrt. Die Mitfahrerin des Volvos erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden. Der unfallverursachende PKW-Fahrer entfernte sich vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden wird auf etwa 10.000EUR geschätzt.

Achim - A1. Am Freitagnachmittag befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer eines Kleintransporters den Achimer Bereich der A1 und verlor aus zunächst unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass er mehrfach mit den Leitplanken kollidierte und anschließend im Bereich des Bremer Kreuzes zum Stehen kam. Dort wurde der Fahrzeugführer durch Verkehrsteilnehmer angesprochen. Daraufhin setzte dieser seine Fahrt zunächst bis zur Anschlussstelle Achim Nord fort. Bei der anschließenden polizeilichen Unfallaufnahme weist der Fahrzeugführer gesundheitliche Probleme auf und wird zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000EUR geschätzt.

Langwedel - A27. Am frühen Freitagabend stellten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel einen brennenden Sattelzug auf dem Seitenstreifen der A27 zwischen den Anschlussstellen Achim Ost und Langwedel fest. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt im Bereich des Führerhauses. Für die Löscharbeiten wurde die A27 in Fahrtrichtung Hannover zeitweise gesperrt. Neben der Zugmaschine wurde auch der Auflieger und die darin befindliche Ladung beschädigt. Eine Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzbar.

Achim - A27. In der Freitagnacht kam es zu einem Unfall auf der A27. Der 18-jährige Fahrzeugführer eines BMWs fuhr kurz vor Mitternacht in Achim auf die A27 in Fahrtrichtung Bremen. Beim Auffahren auf die Autobahn zog der 18-jährige direkt auf den ganz linken Fahrstreifen der A27 und übersah hierbei den sich dort befindlichen VW eines 22-jährigen. Durch den Zusammenstoß schleuderte der VW zunächst in die linke und dann in die rechte Schutzplanke. Beide Fahrzeuge sind aufgrund erheblicher Schäden nicht mehr fahrbereit. Der 22-jährige VW-Fahrer wird schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der 18-jährige blieb hingegen unverletzt. Die A27 wurde zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt. Der Schaden wird auf etwa 50.000EUR geschätzt. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Landkreis Osterholz

Grasdorf. Am Freitagabend wurde ein 90-jähriger BMW-Fahrer in Grasberg bei einem Zusammenstoß schwer und seine 86-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Der 90-Jährige befuhr die Grasdorfer Straße und übersah beim Abbiegen in die Meinershauser Straße einen 40-jährigen, vorfahrtberechtigten VW-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurden die Insassen des BMW schwer verletzt. Der 40-Jährige blieb bis auf einen Schock unverletzt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf etwa 3000EUR geschätzt.

Osterholz-Scharmbeck. Am Freitagmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer 11-jährigen Fahrradfahrerin und einem PKW. Im Einmündungsbereich Am Barkhof/Lange Straße übersieht der bis dato unbekannte PKW-Fahrer die von rechts kommende Fahrradfahrerin und kollidiert mit dieser. Das Mädchen fährt aufgrund eines Schocks mit einer leichten Fußverletzung nach Hause. Ob der PKW-Fahrer am Unfallort verblieben ist, ist nicht bekannt. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz, Tel.: 04791 3070, zu melden

