Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Hubschrauber und Rettungshunde suchen Besitzer eines herrenlosen Rollators

Aalen (ots)

Ellwangen: Herrenloser Rollator am Waldrand

Im Bereich des Heidewegs/Braune Hardt in Ellwangen wurde am späten Abend am Waldrand ein Rollator aufgefunden. Der Rollator ist fast neuwertig, deswegen geht die Polizei nicht davon aus, dass es sich um eine illegale Müllablagerung handelt. Die Mitteilerin, die den Rollator gegen 20:30 Uhr gefunden hat, ist sich sicher, dass er gegen 17:00 Uhr noch nicht dort stand. Es befürchtet, dass sich eine Seniorin oder ein Senior in einer hilflosen Lage befinden könnte. Um dies auszuschließen wurde, nachdem die Suche mit mehreren Polizeistreifen nicht weitergeholfen hatte, ein Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel angefordert, um die Umgebung abzusuchen.

Der Rollator, der dort aufgefunden wurde, ist weinrot und hat die Aufschrift "Drive Medical Care".

Falls jemand Beobachtungen gemacht hat, wie der Rollator dorthin gelangte oder Hinweise zu einem möglichen Besitzer des Rollators hat, wird gebeten das Polizeirevier Ellwangen unter Tel.: 07961 9300 oder den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell