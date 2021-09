Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 18.09.2021, 12:00 Uhr - 2 Verkehrsunfälle

Obersontheim - Betrunken Unfall gebaut

Am Samstagmorgen gegen 01:10 Uhr befuhr ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Skoda in Obersontheim die Crailsheimer Straße. Vermutlich da er kräftig dem Alkohol zugesprochen hatte verlor er im dortigen Kreisverkehr die Kontrolle über sein Auto fuhr über den Kreisverkehr hinweg, wobei er mehrere Verkehrszeichen und Pflanzen beschädigte. Nach kurzer Strecke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr er einen Gartenzaun und kam im Vorgarten eines Hauses im Drosselweg zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten dann feststellen, dass der Autofahrer erheblich Alkohol konsumiert hatte. Der Unfallfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da in der Vergangenheit schon mehrere Fahrzeuge den Weg in den Vorgarten gefunden hatte, wurde es nun einem der Besitzer zu bunt und er schlug den 53jährigen, so dass dieser leicht verletzt wurde. Nun erwartet nicht nur den Unfallfahrer eine Anzeige, sondern auch den Mitbesitzer des Hauses. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500 Euro.

Wüstenau - Zu schnell unterwegs gewesen

Am Samstagmorgen gegen 00:40 Uhr befuhr ein 72 Jahre alter Renaultfahrer die K2654 von Mariäkappel kommend in Richtung Wüstenau. Kurz vor Ortsbeginn kam er, da er vermutlich deutlich zu schnell unterwegs war, nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mit seinem Auto und blieb im Grünstreifen auf dem Dach liegen. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Da zu Beginn nicht bekannt war, ob der Unfallverursacher eventuell in seinem Auto eingeklemmt ist, wurde auch die Feuerwehr Kreßberg alarmiert und kam mit 3 Fahrzeugen und 20 Mann zum Unfallort.

