Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Stand: 18.09.2021, 12:00 Uhr - 1 Diebstahl, 2 Verkehrsunfälle, 1 Raubüberfall

Aalen (ots)

Böbingen - Mit entgegenkommendem PKW kollidiert

Am Freitag gegen 18:50 Uhr wollte eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem Skoda in Böbingen von der Mögglinger Straße nach rechts in den Gratwohlweg einbiegen. Hierbei kam sie vermutlich beim Abbiegen zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegen kommenden Opel eines 40jährigen. Bislang konnte der genaue Unfallhergang noch nicht festgestellt werden, da die beiden Unfallgegner unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten. Bei dem Unfall wurde die ebenfalls 34 Jahre alte Mitfahrerin im Skoda leicht verletzt. Die Fahrerin des Skodas wurde vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus zur Untersuchung eingeliefert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Aalen-Oberkochen - Zu schnell unterwegs

Am Freitag gegen 20:50 Uhr kam ein 29 Jahre alter Mann mit seinem AMG an der Anschlussstelle Oberkochen der A7 aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr dort zwei Leitpfosten und Verkehrsschilder, überquerte die Grünflache zwischen der Ein- und Ausfahrt der Autobahn und prallt danach in die dortige Böschung. Der Unfallfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand insgesamt Sachschaden von 151.000 Euro.

Ellwangen - Handy und Bargeld geraubt

Am Freitag gegen 23:45 Uhr hatten bislang Unbekannte einen 52 Jahre alten Mann in Ellwangen in der Röhlinger Straße angegriffen. Sie schlugen auf den Mann ein und verletzen ihn zudem noch mit einem bislang unbekannten Gegenstand. Die unbekannten Täter entwenden dem 52jährigen sein Bargeld und ein Handy. Es handelte sich bei der Tat um 3 männliche Täter, die mit einem schwarzen Audi A7 unterwegs waren. Der Hintergrund der Tat ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit noch an. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Beteiligten alle bekannt sind.

Aalen-Waldhausen - Diebstahl einer Geldbörse

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr nutzte ein bislang unbekannter Täter die Unaufmerksam einer Bedienung in Waldhausen in der Deutschordenstraße aus und entwendete deren Bedienungsgeldbörse. Die Frau hatte den Geldbeutel kurz abgelegt als die Täterin diesen an sich nahm und die Gaststätte verließ.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell