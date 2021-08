Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde; Lügder Straße, Schwerer Verkehrsunfall mit Frontalzusammenstoß; 4 Schwerverletzte

Lippe (ots)

(AL) Eine gegen 17:00 Uhr, zwischen den Ortschaften Rischenau und Elbrinxen, in Richtung Lügde fahrende 26-Jährige aus Bad Pyrmont, geriet mit ihrem Renault Twingo bei regennasser Fahrbahn in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr. Der entgegenkommende Fahrer eines Opel Corsa versuchte auszuweichen. Beide Fz. kollidierten frontal im angrenzenden Straßengraben.

Die Fahrerin des Twingo und ihr Beifahrer, ein 24 jähriger Bad Pyrmonter, mussten mit der Rettungsschere aus dem Pkw befreit werden. Sie wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber und der Beifahrer, ebenfalls schwerverletzt, mit dem RTW in Lippische Kliniken eingeliefert.

Der 57-jährige Fahrer des Opel Corsa und seine 53-jährige Ehefrau, beide auch schwer verletzt, kamen ebenfalls in nahegelegene Kliniken.

Die Lügder Straße musste ca. 3 Stunden für eine umfangreiche Unfallaufnahme /Spurensicherung und bis zur Bergung durch Lügder Abschleppunternehmen gesperrt werden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

