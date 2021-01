Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Ein Auffahrunfall bei Lörrach am Donnerstagmorgen, 28.01.2021, hat zwei leicht verletzte Autofahrer gefordert. Gegen 07:10 Uhr hatte ein 41-jährger BMW-Fahrer an der Hasenlochkreuzung zu spät bemerkt, dass der vorausfahrende Pkw bremste, als die Ampel umschaltete. Er selbst und die 27 Jahre alte Fahrerin im Wagen vor ihm wurden leicht verletzt. Sie kamen zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei insgesamt rund 11000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr war neben dem Rettungsdienst und der Polizei ebenfalls zur Unfallstelle beordert worden.

