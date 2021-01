Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unter Drogen und mit über zwei Promille Alkohol hinterm Steuer

Freiburg (ots)

Weil er während der Fahrt mit dem Handy telefonierte, wurde am Donnerstag, 28.01.2021, gegen 16.20 Uhr, ein 41 Jahre alter Mann in seinem VW Transporter in der Friedrichsstraße angehalten. Während der Kontrolle fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf, woraufhin ein Alkomattest durchgeführt wurde. Dieser zeigte ca. 2,3 Promille an. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst. Während dessen gestand der 41-jährige, dass er auch Drogen konsumiert habe. Ein Drogentest verlief positiv auf THC. Den Führerschein gab der Mann daraufhin freiwillig zu den Akten.

md/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell