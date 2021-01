Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Starke Rauchentwicklung aus Lagerhalle - Defekt an Stromverteilerkasten verantwortlich

Freiburg (ots)

Vermutlich ein technischer Defekt an einem Stromverteilerkasten hat am Donnerstagmittag, 28.01.2021, zu einer starken Rauchentwicklung aus einer Lagerhalle in Lörrach-Haagen geführt. Die Rettungsleitstelle war gegen 15:40 Uhr verständigt worden, die die Feuerwehr und den Rettungsdienst sofort alarmierte. Es konnte Entwarnung gegeben werden, es gab kein offenes Feuer und die Halle war menschenleer. Es wurde lediglich der Stromverteilerkasten beschädigt.

