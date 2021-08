Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Motorradfahrerin verletzt.

Lippe (ots)

Eine 47-jährige Bielefelderin wurde am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Frau fuhr in einer Gruppe mit dem Motorrad auf der Externsteiner Straße Richtung Horn, als sie möglicherweise wegen Problemen mit dem Vorderreifen die Kontrolle über ihre Honda verlor. Sie kam von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Sie wurde mit leichten Verletzungen zur Behandlung vom Rettungswagen ins Klinikum gefahren. Das Krad erlitt Totalschaden und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei rund 10 000 Euro. Für die Unfallaufnahme war die Externsteiner Straße einseitig in Fahrtrichtung Horn vorübergehend gesperrt.

