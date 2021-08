Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - 2 Verletzte nach Zusammenstoß

Lippe (ots)

(LW) Zwei Verletzte und 2 zerstörte Pkw waren die Folge eines Zusammenstoßes der beiden Fahrzeuge am Samstag gegen 17.10 Uhr an der Kreuzung "Am Zubringer / Oerlinghauser Straße". Der 24-jährige, aus Bielefeld stammende Fahrer eines BMW befuhr die Oerlinghauser Straße in Richtung Bad Salzuflen und beabsichtigte, nach Links auf die Straße "Am Zubringer" in Richtung Herford abzubiegen. Dabei übersah er einen Ford Fiesta, der ihm auf der Oerlinghauser Straße entgegenkam und dessen 35-jähriger Fahrer nicht mehr bremsen oder ausweichen konnte. Bei der anschließenden Kollision wurden sowohl der Fahrer des BMW als auch der aus Bad Salzuflen stammende Fahrer des Ford verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Kliniken eingeliefert, konnten diese aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Schlimmeres verhinderten wohl auch die Airbags, die an beiden Fahrzeugen auslösten. Die beiden Pkw erlitten offenbar Totalschäden und wurden abgeschleppt.

