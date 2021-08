Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Pedelec-Fahrer gestürzt

Lippe (ots)

(LW) Ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer aus Lage befuhr am Samstagabend gegen 22.00 Uhr die Elisabethstraße in Richtung Bahnhof Lage. In der dortigen Bahnunterführung stürzte er an dem Gefällstück mit seinem Elektrofahrrad und zog sich dabei trotz des Tragens eines Helmes Gesichtsverletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der 54-jährige wurde mittels eines Rettungswagens dem Klinikum in Detmold zugeführt, wo er stationär verblieb.

