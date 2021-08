Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich.

Lippe (ots)

Auf die Öffentlichkeitsfahndung nach einem Tatverdächtigen in einer Unterschlagung von Bargeld an einem Geldautomaten Ende April hin erhielt die Polizei einen hilfreichen Hinweis aus der Bevölkerung. Der abgebildete Mann konnte von dem Hinweisgeber auf den veröffentlichten Fotos eindeutig identifiziert werden und stellte sich am Donnerstag freiwillig bei der Polizei in Herford. Gegen den 20-Jährigen aus Bad Salzuflen besteht ein offener Haftbefehl. Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Polizei Lippe bedankt sich bei Medien und Bevölkerung für die tatkräftige Unterstützung bei der Fahndung. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen, bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos des Mannes.

