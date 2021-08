Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Bechterdissen. Dachstuhlbrand - Mann erliegt seinen Verletzungen.

Lippe (ots)

Am Dienstag brannte ein Dachstuhl im Iltisweg. Die Bewohner konnten sich selbstständig aus dem Haus retten, ein 66-jähriger Mann wurde allerdings lebensgefährlich verletzt. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er umgehend in eine Spezialklinik gebracht. Gestern ist er in der Klinik leider seinen schweren Verletzungen erlegen.

Die Kriminalpolizei hat die Brandstelle nach Abschluss der Löscharbeiten in Augenschein genommen. Die Brandermittler gehen davon aus, dass ein technischer Defekt brandursächlich war. Der Brand entstand an einem Zuleitungskabel zu einem elektronischen Verbraucher. Um was für ein Gerät es sich handelt, kann aufgrund des erheblichen Schadens nicht mehr festgestellt werden. Das Gebäude ist unbewohnbar, der Sachschaden beträgt etwa 200 000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell