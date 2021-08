Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrüche ohne Beute.

Lippe (ots)

Von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in das Büro einer Matratzenfabrik im Gelskamp ein. Sie beschädigten ein Fenster und durchwühlten die Räumlichkeiten rabiat. Beute machten sie augenscheinlich nicht, verursachten jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

In der gleichen Nacht verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Baustoffhandel in der Bielefelder Straße. Am Dienstagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter den Einbruch. Unbekannte waren durch ein Fenster eingestiegen, hatten Büroräume durchsucht, aber augenscheinlich nichts gestohlen. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell