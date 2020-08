Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wildparkern droht der Abschleppdienst - Stadt und Polizei bitten darum, sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten

Wilhelmshaven (ots)

Das Wochenende verspricht hochsommerliche Temperaturen, deswegen steht für viele ein Ausflug an den Südstrand oder Banter See für eine Abkühlung auf dem Programm. Schon jetzt ist klar: Auf den Parkplätzen und an den Parkstreifen wird es schnell voll werden. Die Stadt Wilhelmshaven und die Polizeiinspektion Friesland-Wilhelmshaven weisen all diejenige, die mit dem Auto anreisen wollen, aus aktuellem Anlass ausdrücklich darauf hin, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten und nur dort zu parken, wo dies erlaubt ist. Falsch abgestellte Fahrzeuge sind keine Lappalie, wie das vergangene Wochenende gezeigt hat: Bei einem medizinischen Notfall am Samstagabend mussten die Rettungskräfte ihren Rettungswagen abstellen und zu Fuß zur Einsatzstelle eilen, weil Wildparker die Zufahrt zum Strandbad Klein Wangerooge blockiert hatten. Im Ernstfall geht dadurch wertvolle Zeit verloren, die bei der Rettung von Personen oder Behandlung von Verunfallten lebenswichtig ist. Die Polizei wird an diesem Wochenende verstärkte Kontrollen durchführen und dort, wo es notwendig werden sollte, nicht nur Knöllchen verteilen, sondern auch Fahrzeuge abschleppen lassen. Für einen ungetrübten Sommerspaß bitten Stadt und Polizei deswegen darum, dass sich die Autofahrer im Sinne aller an die geltenden Verkehrsregeln halten. Durch rücksichtsloses Parken werden andere in Gefahr gebracht - falsch abgestellte Fahrzeuge führen zu unübersichtlichen Verkehrssituationen und können wichtige Rettungswege blockieren. Um das befürchtete Parkchaos oder lange Fußwege zwischen Auto und Badestelle zu umgehen, empfiehlt es sich, statt mit dem Auto mit dem Fahrrad anzureisen.

