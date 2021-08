Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Wissentrup. 17-jähriger Rollerfahrer missachtet Anhaltezeichen der Polizei und kollidiert mit Streifenwagen.

Lippe (ots)

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Kameruner Straße, an dem ein Funkstreifenwagen und ein Motorroller beteiligt waren. Die Beamten bemerkten das Zweirad eines 17-Jährigen aus Lage gegen Mitternacht auf Höhe der Einmündung Breitenheider Straße / Alter Schulweg, da dieses ohne Licht fuhr. Nachdem der 17-Jährige die Anhaltesignale des Streifenwagens mehrfach missachtete, setzten die Polizeibeamten zum Überholen an, um den Roller anzuhalten und zu kontrollieren. Als sich im Bereich der Einmündung Kameruner Straße / Blickstraße beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, zog der Lagenser sein Zweirad jedoch nach links, um augenscheinlich abzubiegen, und prallte mit dem Streifenwagen zusammen. Der Fahrer und sein 17-jähriger Sozius aus Lage zogen sich beim folgenden Sturz leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt werden konnten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Anschließend fand die Polizei schnell heraus, warum der junge Mann nicht halten wollte: Er war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und stand während der Fahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln, so dass eine Blutprobe entnommen wurde. Außerdem war der sichergestellte Roller nicht versichert.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell