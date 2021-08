Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Straßenlaterne angezündet.

Lippe (ots)

In Höhe des Fußweges "Am Knochenbach" in Heidenoldendorf, einer Verbindung zwischen der Blumenstraße und der Heidenoldendorfer Straße, öffneten bislang unbekannte Täter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eine Straßenlaterne und zündeten die Kabel in dieser an, so dass sie nicht mehr funktionstüchtig war. Die Schadenshöhe beträgt rund 1000 Euro. Zeugen wenden sich mit ihren Hinweisen zur Sachbeschädigung bitte unter der Rufnummer 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5.

