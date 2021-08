Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Leopoldstal. Einbruch in Wohnhaus.

Lippe (ots)

Zwischen dem 28. Juli (Mittwoch) und dem gestrigen Montag drangen bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Eschenweg in Leopoldstal ein. Sie gelangten durch das Aufhebeln einer Terrassentür ins Haus und durchwühlten verschiedene Räume, Schränke sowie Behältnisse bevor sie flüchteten. Genaue Angaben zum Diebesgut können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, richten ihre Hinweise bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell