Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Frankweiler - Motorradfahrerin gestürzt

Frankweiler (ots)

Mit Hautabschürfungen kam eine 35 - jährige Motorradfahrerin am Donnerstagmittag nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus. Ein Autofahrer musste im Bereich der Einmündung L 507/K 53 verkehrsbedingt abbremsen, die nachfolgende Zweiradfahrerin erkannte dies zu spät und führte eine Bremsung durch, in deren Folge sie die Kontrolle über ihr Motorrad verlor und stürzte. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Der Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15.25 Uhr. Ein Rettungswagen war ebenfalls im Einsatz.

