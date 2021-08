Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Alkoholisierter 27-Jähriger greift Polizeibeamte an.

Lippe (ots)

Der Montag endete für einen 27-Jährigen aus Blomberg im Polizeigewahrsam, nachdem er Einsatzkräfte tätlich angegriffen und beleidigt hatte. Der Mann, der nach einem Hausfriedensbruch im Freibad im Wesselweg gesucht wurde, konnte gegen 16.30 Uhr in der Grabbestraße angetroffen werden. Auf die Ansprache der Beamten reagierte der 27-Jährige direkt aggressiv und beleidigend. Im weiteren Verlauf des Gespräches ließ der stark alkoholisierte Mann sich nicht beruhigen und entblößte sich vor den Beamten. Als der Blomberger zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden sollte, widersetzte er sich und griff die Beamten an: Er schubste und trat wild um sich - konnte jedoch niemanden treffen und nicht verhindern, dem Gewahrsam zugeführt zu werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Beamten blieben unverletzt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

