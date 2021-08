Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Außenmöbel geklaut.

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen entdeckte die Mitarbeiterin eines Backshops in der Brunnenstraße, dass Möbelstücke der Außengastronomie fehlten. Unbekannte hatten in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Schloss geknackt, mit dem Tische und Stühle gesichert waren. Die Täter stahlen zwei Tische und sechs Stühle. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum bemerkt hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

