Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Lippe (ots)

Am Samstag, 07.08.2021 übersieht eine 75-jährige Pkw-Fahrerin, die vom Langenfelder Weg in die Rintelner Straße einbiegen will, einen bevorrechtigten 49-jährigen E-Bike-Fahrer, der auf dem Radweg entlang der Rintelner Straße fährt. Es kommt zum Verkehrsunfall, bei dem der Radfahrer leicht verletzt wird.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell