Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal-Berghausen - Unfall im Begegnungsverkehr an Engstelle mit Flucht

Pfinztal-Berghausen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Gewerbestraße in Pfinztal-Berghausen sucht die Polizei Karlsruhe noch den Fahrer oder die Fahrerin eines weißen BMW 1er.

Wie die bisherigen polizeilichen Feststellungen ergeben haben, begegneten sich der gesuchte BMW und ein Land Rover, Range Rover Evoque, auf der zurzeit baustellenbedingen Bundesstraße 10 Umfahrung im Gewerbegebiet Berghausen. Auf Höhe Hausnummer 24-26 kam es in einer Engstelle zur Berührung beider Fahrzeuge, wobei der Außenspiegel des BMW die Fahrzeugseite des Range Rover streifte und einen Schaden von rund 500 Euro verursachte. Die Person am Steuer fuhr ohne sich zu Kümmern auf der Umleitungsstrecke in Richtung Jöhlingen davon. Der weiße BMW 1er vom Typ F40, war nach Angaben des Geschädigten offenbar mit einem M-Sportpaket modifiziert und hatte silberfarbene Aluräder.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 94484-0 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Sven Brunner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell