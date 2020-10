Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkäufer mit Messer bedroht +++

Oldenburg (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Samstag die Filiale eines Matratzen-Fachhandels an der Alexanderstraße überfallen und Bargeld erbeutet.

Zeugenaussagen zufolge betrat der etwa 30 Jahre alte Mann das Geschäft gegen 18 Uhr. Der Unbekannte bedrohte den 57-jährigen Verkäufer mit einem Messer und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Nachdem der Angestellte die Lade der Kasse geöffnet hatte, beugte sich der Unbekannte über den Verkaufstresen und zog mehrere Hundert Euro Scheingeld aus der Kasse. Daraufhin verließ der Täter das Geschäft wieder und stieg vor dem Haus in einen älteren, dunklen VW Golf, in dem offenbar ein Mittäter gewartet hatte. Das Fahrzeug entfernte sich stadteinwärts und fuhr dann an der Anschlussstelle Bürgerfelde auf die Autobahn in Richtung Bremen/Osnabrück. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht zum Erfolg.

Der Haupttäter soll etwa 1,90 Meter groß und kräftig gewesen sein. Er habe ein rundliches Gesicht gehabt und sei mit schwarzer Steppjacke, schwarzer, kurzer Jogginghose sowie schwarzem Cap bekleidet gewesen.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen. Zeugen können unter der Telefonnummer 0441/790-4115 Hinweise abgeben. (1207725)

