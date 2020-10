Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet Oldenburg, einmal in Verbindung mit Verkehrsunfallflucht +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden im Oldenburger Stadtgebiet mehrere Trunkenheitsfahrten durch die Polizei festgestellt. Gegen 22:20 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Bümmersteder Tredde ein 44-Jähriger Fahrer eines Pkw wegen eines defekten Scheinwerfers angehalten. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand; ein Alcotest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Gegen 04:00 Uhr wurde eine 29-jährige Pkw-Fahrerin auf der Stedinger Straße mit einem Alkoholwert in Höhe von 1,21 Promille angehalten. Auch hier wurde Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Bei beiden Trunkenheitsfahrten ist bemerkenswert, dass in beiden Pkw jeweils nüchterne Beifahrer mitfuhren, welche das Fahrzeug hätten fahren können. Um 05:15 Uhr wurde auf der Straße Stau in Oldenburg ein erheblich alkoholisierter Fahrradfahrer kontrolliert, welcher mit defektem Rücklicht fuhr. Bei diesem wurde im Rahmen der Kontrolle ein Alkoholwert von 1,78 Promille festgestellt. Auch hier war eine Blutprobe fällig. Kurz vor Mitternacht gegen 23:55 Uhr ereignete sich im vorderen Bereich des Sandweges in Oldenburg-Osternburg eine Verkehrsunfallflucht. Anwohner wurden durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Ein Geländewagen, Jeep Wrangler, war in Richtung stadteinwärts fahrend nach links von der Fahrbahn abgekommen, hatte mehrere Büsche und einen Zaun beschädigt und war auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen. Nach Zeugenaussagen hätten sich im Anschluss ein Mann und eine Frau, welche augenscheinlich zum verunfallten Pkw gehörten, aufgeregt unterhalten und sich dann zu Fuß in Richtung stadtauswärts entfernt. Im Rahmen der Unfallaufnahme erschien die 49-jährige Halterin des Geländewagens vor Ort und gab an, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Es wurde festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss stand; ein Alcotest ergab einen Wert in Höhe von 1,26 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen dieses Unfalls sich unter Tel. 0441/7904215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell