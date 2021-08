Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Deal geht schief.

Lippe (ots)

Am Wochenende geriet ein 51-Jähriger beim Versuch, etwas Geld zu verdienen, an den Falschen. Der Mann sprach kurz nach Mitternacht am Samstag einen Passanten in der Langen Straße an und wollte einen Euro und eine Zigarette erbetteln. Als der Passant verneinte, bot der 51-Jährige ihm ein Tütchen mit Marihuana zum Kauf an, weil er dringend Geld brauche. Den Kauf lehnte der Passant ab. Stattdessen stellte er die Drogen mit Unterstützung seiner Kollegen sicher. Der 51-jährige Mann aus Leer hatte nämlich unwissentlich versucht, einem Polizeibeamten auf ziviler Streife Drogen zu verkaufen. Strafantrag wurde gestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell