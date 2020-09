Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Dieseldiebstahl am Northeimer Autohof

Northeim (ots)

Northeim, Westerlange, Freitag, 25.09.2020, 23.30 Uhr bis Montag, 28.09.2020, 03.00 Uhr

NORTHEIM (köh) - Am Wochenende kam es zu einem Diebstahl von mehreren Hundert Liter Diesel am Autohof an der Anschlussstelle Northeim/Nord. Unbekannte Täter schlitzten im o.a. Tatzeitraum die Plane einer geparkten Sattelzugmaschine aus dem Landkreis Gießen an zwei Stellen auf. Von der Ladefläche des Sattelaufliegers wurde nichts entwendet. Jedoch pumpten die unbekannten Täter ca. 400 Liter Diesel aus dem unverschlossenen Kraftstofftank. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 940 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Northeim unter 05551-70050 entgegen.

