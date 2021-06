POL-ME: Mülltonnenbrand - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2106083

Polizei Mettmann

Am Dienstagabend (15. Juni 2021) brannten zwei Mülltonnen neben einer Festhalle an der Kaiserswerther Straße in Ratingen vollständig ab. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 19:50 Uhr bemerkte ein 28-jähriger Düsseldorfer eine Brandentwicklung linksseitig einer Festhalle an der Kaiserswerther Straße in Ratingen-West. Er stellte fest, dass auf dem dortigen Abstellplatz für Mülltonnen zwei blaue Papiercontainer in voller Ausdehnung brannten. Mit einem Feuerlöscher konnte er zwar das Feuer in beiden Tonnen vollständig löschen, jedoch konnte nicht verhindert werden, dass die Plastikcontainer gänzlich zerstört wurden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zu dem Brandgeschehen ein und beziffert den entstandenen Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Brandausbruch tätigen können werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

