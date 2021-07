POL-GI: Ruhige Nacht in Gießen - Polizei zieht positives Fazit

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Ruhige Nacht in Gießen - Polizei zieht positives Fazit

Gießen: Nach den Vorkommnissen in den vergangenen Wochen und insbesondere am letzten Samstag (26./27.6.2021) im Bereich der Lahnwiesen hatten Polizei und Stadt Gießen stärkere Präsenz angekündigt. Am letzten Wochenende war es zu vorgerückter Stunde zu mehreren Straftaten im Bereich des Rugby-Feldes gekommen. Die Stadt Gießen hatte danach eine Benutzungsordnung erlassen, die es unter anderem untersagt, dass Bühnenaufbauten bzw. Musikanlagen nicht aufgebaut und Musik ab 22.00 Uhr nicht abgespielt werden darf. Zusammenfassend, so die Bilanz der Polizeidirektion Gießen, verlief die Nacht zum Sonntag ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

Auf dem Rugbyfeld befanden sich ab 22.00 Uhr etwa 500 Personen. Nur vereinzelt wurde Musik abgespielt. Es machte sich bezahlt, dass die Einsatzkräfte in Gesprächen die Besucher der Lahnwiesen auf die neue Verordnung aufmerksam machten. Ein sehr großer Teil der Personen verhielt sich friedlich und folgte den Weisungen der Ordnungskräfte. Zwei offenbar stark angetrunkene Besucher der Lahnwiesen mussten zur Ausnüchterung mehrere Stunden im Gewahrsam verbringen. Zwei Silvesterraketen wurden gezündet. Personen wurden dabei aber nicht gefährdet bzw. verletzt.

Offenbar zogen am sehr frühen Sonntagmorgen noch mehrere Besucher des Rugbyfeldes in Richtung einer Brücke der B 429. Dort fand offenbar eine nicht angemeldete Technoveranstaltung mit etwa 300 Personen statt. Diese Veranstaltung wurde dann beendet. Die Anlage wurde nach Gesprächen mit der Polizei abgebaut.

Auch in anderen Bereichen war es ruhig. Am Uni-Vorplatz kamen nur sehr wenige Personen zusammen. In der Nähe des Messeplatzes kam es zur Kontrolle eines mutmaßlichen Rasers.

