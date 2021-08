Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfall am Stadtring

Nordhorn (ots)

Am Freitag kam es auf der Straße Stadtring in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-Jähriger war gegen 16.35 Uhr in seinem Sprinter in Richtung Frensdorfer Ring unterwegs. Vermutlich aufgrund einer Unachtsamkeit fuhr er auf den Golf einer 53-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Golf gegen einen Tesla geschoben, der wiederum gegen ein viertes Auto stieß. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.200 Euro.

