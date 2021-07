Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Erneute Geldbörsendiebstähle in Wismar

Wismar (ots)

Am vergangenen Freitag (16. Juli 2021) wurden erneut sechs Fälle von Geldbörsendiebstählen im Bereich des Polizeihauptrevieres Wismar bekannt.

In der Zeit von 11:45 Uhr bis in die frühen Abendstunden müssen ersten Erkenntnissen zu folge unbekannte Täter erneut besonders lebensälteren Menschen die Geldbörsen gestohlen haben. Die Portemonnaies befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls entweder in der Gesäßtasche, verschlossenen in Umhänge-und Handtaschen oder in einem Fall auch offen in einem Einkaufwagen.

Die Tatorte liegen verteilt im Stadtgebiet von Wismar. Betroffen sind meist Orte, wo sich viele Menschen aufhalten, so zum Beispiel am Hafen, in der Fußgängerzone und am Markt. Aber auch bei Einkaufscentern wie in Gägelow und in der Zierower Landstraße wurden Diebstähle von Geldbörsen begangen.

Der Stehlschaden an Bargeld liegt bei über 200 Euro. Des Weiteren wurden neben dem Bargeld diverse Geldkarten und andere Dokumente gestohlen.

Die Täter gehen möglicherweise im Team vor. Gern wird versucht die Opfer abzulenken, indem die Täter sie in ein Gespräch verwickeln und dann die Unaufmerksamkeit der Geschädigten ausnutzten und die Geldbörse stehlen. Diese Vorgehensweise ist umso leichter, wenn diese Taten an Orten begangen werden, wo sich viele Menschen, wie in der Innenstadt oder in einem Einkaufscenter, aufhalten.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang weiterhin: Achten Sie gut auf ihre Wertgegenstände. Tragen Sie Geldbörsen oder Geld möglichst in Innentaschen der Kleidung oder in Taschen verschlossen auf der Körpervorderseite. So erschweren Sie es potentiellen Tätern, darauf zuzugreifen. Achten sie während Gesprächen mit ihnen fremden Menschen genau auf ihre Wertgegenstände. Weitere Tipps gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

