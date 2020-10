Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Gaststätte

Polizei Cochem (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Morgen des 06.10.2020, gegen 02.00 Uhr in eine Gaststätte an der Moselpromenade Cochem ein. Die Täter entwendeten Bargeld aus Spielautomaten. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen?

