Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heiligenkirchen/Spork-Eichholz. Durstige Einbrecher schlagen gleich zweimal zu.

Lippe (ots)

In Detmold waren sowohl in Heiligenkirchen als auch in Spork-Eichholz zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen durstige Einbrecher unterwegs. Sie brachen in beiden Fällen in einen Erdbeerstand ein. In der Hornschen Straße entwendeten sie ein EC-Gerät und tranken eine Flasche Erbeerprosecco aus. In der Straße "Alter Mühlenweg" machten sie sich mit Wein, Obstbrand und Erbeerprosecco aus dem Staub. Zeugenhinweise zu beiden Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell