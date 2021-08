Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. 67-Jähriger gerät mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Auf dem Steinweg geriet am Montagmittag ein 67-Jähriger aus Lage mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Er war gegen 13.20 Uhr mit seinem VW Passat auf dem Steinweg in Richtung Landwehrstraße unterwegs, als er aus einem ungeklärten Grund stark abbremste, und aufgrund der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, so dass er in den Gegenverkehr rutschte. Dort prallte er gegen den Daimler Smart einer 44-Jährigen aus Lage. Beide Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Smart wie auch der Passat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell