Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Verkehrsunfall in Wickrath mit drei verletzten Personen

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend ereignete sich im Kreuzungsbereich des Adolf-Kempken-Weg/ Hocksteiner Weg ein schwerer Verkehrsunfall bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden und davon zwei Personen stationär in Krankenhäusern behandelt werden mussten.

Nach derzeitigem Ermittlungstand befuhr ein 21jähriger PKW-Fahrer aus Mönchengladbach mit seinem 27 jährigen Beifahrer den Hocksteiner Weg. An der Kreuzung Hocksteiner Weg/ Adolf-Kempken-Weg missachtete er das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Taxi, welches den Adolf-Kempken-Weg in Richtung Gelderner Straße befuhr. Der 49jährige Mönchengladbacher Taxifahrer und der 21 jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Der 27 jährige Beifahrer wurde leicht verletzt.

Während er Unfallaufnahme wurde der Adolf-Kempken-Weg in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem 21 jährigen PKW Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (gg)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell