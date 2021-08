Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Parkendes Auto beschädigt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag, etwa zwischen 14:40 und 15 Uhr, wurde ein parkender grauer Mercedes auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Klingenbergstraße beschädigt. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Es entstand Sachschaden am Heck des Fahrzeugs in Höhe von rund 800 Euro. Möglicherweise hat ein in der gegenüberliegenden Parkbucht abgestellter PKW mit Anhänger den Schaden beim Ausparken verursacht. Um was für ein Fahrzeug es sich dabei handelte, ist leider nicht bekannt. Hinweise zum Unfallhergang und auf das Verursacherfahrzeug nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

