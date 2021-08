Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Pkw überschlägt sich

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 06.10 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen zusammen mit seinem 19-jährigen Beifahrer die Hauptstraße von Schieder aus in Richtung Wöbbel. Als plötzlich ein Reh die Straße querte, wich der 20-jährige aus. Dabei kam sein Ford Fiesta ins Schleudern, geriet in den Straßengraben und überschlug sich dort. Beide Insassen erlitten leichte Verletzungen. Eine Kollision mit dem Reh erfolgte nicht. Dieses flüchtete in den angrenzenden Wald!

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell