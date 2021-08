Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wohnung aufgebrochen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen Unbekannte eine Wohnung in der Fritz-Reuter-Straße auf. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkte die Einbruchspuren am Samstagmorgen und rief die Polizei. Ob die Täter etwas gestohlen haben, ist bislang unklar. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

