FW-NE: Kleinbrand in einer Lagerhalle führte zu einem Großaufgebot an Feuerwehrkräften | Zündelnde Jugendliche verursachen Feuerwehreinsatz

Kleinbrand in einer Lagerhalle führte zu einem Großaufgebot an Feuerwehrkräften | Zündelnde Jugendliche verursachen Feuerwehreinsatz

Zündelnde Jugendliche lösten am 13.06.2021 gegen 19:30 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Allerheiligen aus. Die Jugendlichen hatten in einer leerstehenden Halle am Henselsgraben gezündelt, Passanten entdeckten den Rauch und meldeten diesen über den Notruf. Die Rettungsleitstelle alarmierte daraufhin die zuständigen Löschzüge sowie einen Rettungswagen.

Aufgrund des Meldebildes wurden vier Löschzüge mit etlichen Fahrzeugen und Einsatzkräften entsandt, diese fanden an der Einsatzstelle jedoch nur ein kleinen Brand vor. Der Brand hatte allerdings zu einer Rauchentwicklung geführt, die auch ausserhalb der Halle sichtbar war. Das Feuer konnte schnell mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht werden, der Rauch aus der Halle verzog sich rasch.

An der Einsatzstelle waren neben dem hauptamtlichen Löschzug die Löschzüge Rosellen, Norf und Hoisten mit insgesamt 40 Einsatzkräften gebunden. Nach etwa 30 Minuten war der Einsatz für alle Kräfte beendet.

