Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Flucht vor Polizei mündet in Strafanzeige

Gaggenau (ots)

Was am Donnerstagmorgen mit der geplanten Ahndung einer Ordnungswidrigkeit begann, mündete durch die Flucht eines Fiat-Fahrers in einem Strafverfahren gegen ihn. Gegen 2:45 Uhr befand sich eine Streife des Polizeireviers Gaggenau auf dem Gelände der Tankstelle zwischen Unimogstraße und B 462, als ein Fiat verbotswidrig von der Bundesstraße auf das Areal einbog. Als die Beamten das Blaulicht einschalteten, um den Fiat-Lenker einer Kontrolle zu unterziehen, flüchtete dieser mit quietschenden Reifen zurück auf die B 462 in Richtung Rastatt, wo er aus den Augen verloren wurde. Rund 30 Minuten später konnte das Auto im Rahmen der Fahndung erneut festgestellt werden. Der 22-jährige Fahrer räumte ein, zuvor bei der Flucht gefahren zu sein. Ob dies der Wahrheit entspricht oder ob der führerscheinlose Beifahrer hinter dem Steuer saß, sollen nun weitere Ermittlungen zeigen. Statt der ursprünglich fällig gewesenen 30 Euro, sieht der letztlich Verantwortliche einem Strafverfahren entgegen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell